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Аморим — о предстоящей игре с «Ман Сити»: они в более выгодном положении, чем мы

Аморим — о предстоящей игре с «Ман Сити»: они в более выгодном положении, чем мы
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о «Манчестер Сити» в преддверии предстоящего очного матча 16-го тура АПЛ. Игра состоится в воскресенье, 15 декабря, в 19:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Великие команды могут отреагировать в любой момент. И я думаю, что они в более выгодном положении, чем мы, в том, что касается понимания игры, того, как они выступают, уверенности, которая у них есть.

Даже в такие моменты нам нужно сконцентрироваться на нашей команде. Так что мы, конечно, сосредоточены, у нас есть стратегия: мы пытаемся выиграть матч по ней, как и должно быть. Но мы сфокусированы только на нашей команде», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 19 очками. «Манчестер Сити» с 27 очками идёт четвёртым.

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