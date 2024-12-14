Шикунов: «Спартак» рвало туда-сюда, а «Краснодар» выглядел очень стабильно

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов подвёл итоги первой части текущего сезона РПЛ.

«Мусаев — лучший тренер первой части РПЛ. «Краснодар» ушёл на зимнюю паузу на первом месте. Но у «быков» были сложные первые два матча сезона, а также последние, перед зимней паузой. В целом «Краснодар» весь чемпионат шёл ровно и выглядел очень стабильно.

«Спартак» рвало туда-сюда. Понятно, что происходило становление нового состава, и новички вписывались в состав. «Локомотив» — очень интересная и быстрая команда, но в конце чуть не выдержали и лопнули», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, чемпионат России сезона-2024/2025 возобновится 2 марта.