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Божович: за время, проведённое в России, возникали сомнения в чистоте некоторых матчей

Божович: за время, проведённое в России, возникали сомнения в чистоте некоторых матчей
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Бывший главный тренер ряда команд из чемпионата России Миодраг Божович рассказал, что во время работы в РПЛ у него возникали подозрения в проведении договорных матчей.

«Договорные матчи — худшее, что есть в футболе. За время, проведённое в России, возникали сомнения в чистоте некоторых игр, но до обвинений никогда не доходило. Сейчас они могут возникнуть из-за влияния какого-то околофутбола, но надо понимать: сомнения — одно, а доказанные факты — совершенно другое. Футбол непредсказуем — всегда можно найти причины усомниться в справедливости.

Порой и мои команды выступали так, что казалось, будто мы сдаём матч. Если же говорить серьёзно, то я никогда не принимал участия в нечестных играх», — приводит слова Божовича Sport24.

Последним клубом из чемпионата России, который возглавлял Божович, был тульский «Арсенал». Черногорский специалист тренировал команду с сентября 2021 года по июнь 2022 года.

Ранее комментатор Геннадий Орлов обвинил российские футбольные клубы в проведении договорных матчей. В частности, речь шла о чеченских, осетинских и кабардино-балкарских командах, однако конкретные клубы Орлов не назвал. По его словам, «договорняки» в таких встречах — это дело рук местных чиновников.

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