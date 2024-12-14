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Орлов: в последних матчах Батраков был уже не так ярок

Орлов: в последних матчах Батраков был уже не так ярок
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Известный комментатор и журналист, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Локомотива» и сборной России Алексее Батракове.

«Пока, конечно, Алексей Батраков действительно вне конкуренции, но будет ещё весенняя стадия чемпионата. И давайте посмотрим. Потому что против него научились играть — и если обратить внимание, в последних матчах «Локомотива» перед паузой Батраков уже был не так ярок», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Алексей Батраков стал лауреатом премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту России в возрасте не старше 21 года. В текущем сезоне на счету 19‑летнего полузащитника 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, 11 забитых голов и восемь результативных передач.

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