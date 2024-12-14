Видео: Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу возле базы «Реала»

В сети распространилось видео, на котором полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметился благородным поступком на одной из улиц столицы Испании.

На видео, опубликованном в социальной сети ТiкТок, видно, как несколько болельщиков «сливочных» стоят возле базы клуба, расположенной в районе Вальдебебас. Одна из девушек на видео заметно испытывала дискомфорт от промозглой декабрьской погоды. Приехавший на своём внедорожнике BMW Беллингем заметил болельщицу, остановился и протянул ей стакан с кофе.

«Чемпионат» предлагает посмотреть необычное видео с участием одного из лидеров королевского клуба:

В нынешнем сезоне 21-летний Беллингем сыграл 12 матчей за «Реал» в Ла Лиге, в которых забил пять мячей. Также на его счету один гол в шести матчах Лиги чемпионов.