Кечинов объяснил, почему считает лучшим игроком РПЛ Угальде, а не Батракова

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему считает лучшим игроком первой части сезона-2024/2025 РПЛ нападающего красно-белых Манфреда Угальде, а не хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«У меня два варианта, кого можно назвать лучшим футболистом первой части РПЛ: Батракова и Угальде. Но я выберу Угальде. Он преобразился в этом сезоне, забил больше всех, стал лидером команды и приносил очень большую пользу «Спартаку» в плане черновой работы и прессинга. Я даже не знаю, как назвать то, что он делал. А вот Батраков — открытие этого сезона», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.