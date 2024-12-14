Игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан футболистом года в Узбекистане

Игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал футболистом года в Узбекистане. Файзуллаев получает эту награду второй раз подряд. Московский клуб уже поздравил Файзуллаева с наградой в своём телеграм-канале.

Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации, по данным аналитического сервиса Transfermarkt, составила € 500 тыс. Сейчас сервис оценивает трансферную стоимость игрока в € 8 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Файзуллаев входит в сферу интересов «Монако». Французский клуб уже однажды купил полузащитника из ЦСКА — это был Александр Головин, который выступает за монегасков по сей день.