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Аморим — о значимости дерби с «Ман Сити»: просто ещё одна игра с очень хорошим соперником

Аморим — о значимости дерби с «Ман Сити»: просто ещё одна игра с очень хорошим соперником
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о дерби с «Манчестер Сити» в преддверии предстоящего очного матча 16-го тура АПЛ. Игра состоится в воскресенье, 15 декабря, в 19:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, я действительно сосредоточен на деталях. Просто хочу улучшить команду, чтобы в будущем дерби был матчем, в котором встречались две великие команды, борющиеся за титул. Но сейчас это не так. Потому это просто ещё одна игра с очень хорошим соперником.

Обе команды сейчас испытывают трудности, поэтому я надеюсь, что в будущем меня ждёт настоящее дерби. Но я знаю, что это действительно важно для наших болельщиков. Однако сейчас моя цель — улучшить команду, выигрывать матчи, и я постараюсь победить в этой встрече», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 19 очками. «Манчестер Сити» с 27 очками идёт четвёртым.

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