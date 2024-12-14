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Бывший футболист «Алании» стал президентом Грузии

Бывший футболист «Алании» стал президентом Грузии
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Чемпион России сезона-1995 в составе владикавказской «Алании» Михаил Кавелашвили стал президентом Грузии, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

За Кавелашвили проголосовали 224 депутата из 300. Кавелашвили был единственным кандидатом на выборах.

По итогам сезона-1995 Кавелашвили, выступавший на позиции форварда, был включён в список 33 лучших игроков чемпионата России под первым номером на своей позиции.

Помимо «Алании», Кавелашвили играл за «Манчестер Сити», «Динамо» Тбилиси, «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон», «Арау» и «Базель». За сборную Грузии Михаил Кавелашвили забил девять голов в 46 матчах.

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