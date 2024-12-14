Анчелотти опубликовал пост о встрече с Роналду в Саудовской Аравии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился эмоциями от встречи с экс-звездой «сливочных» Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, где в данный момент выступает португалец, защищая цвета «Аль-Насра».

«Приятно увидеть старого друга», — написал Анчелотти, сделав репост публикации с их совместной фотографией.

Напомним, пути Анчелотти и Роналду в «Реале» пересеклись с 2013 по 2015 год. Португалец покинул «Королевский клуб» в 2018 году, перейдя в «Ювентус». За «Аль-Наср» звёздный футболист выступает с 2023 года.

Анчелотти во второй раз возглавил «Реал» в 2021-м и тренирует команду по сей день. За это время клуб дважды выиграл Лигу чемпионов и столько же раз стал чемпионом Испании.