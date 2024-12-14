Максим Деменко: Мурада Мусаева много критиковали, но мне очень нравится его работа

Бывший футболист Максим Деменко отметил работу главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Я за первую часть сезона РПЛ выделил бы Мурада Мусаева. Он пришёл в тот момент, когда «Краснодар» боролся за чемпионство. Можно сказать, что именно благодаря «быкам» «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Затем Мусаева очень много критиковали. Но мне очень нравится его работа», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мусаев возглавил «Краснодар» весной 2024 года. После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место, набрав 39 очков и опережая идущий на второй строчке «Зенит» по дополнительным показателям. «Быки» одержали 11 побед, шесть раз сыграли вничью и один раз потерпели поражение. Уступил «Краснодар» лишь в 17-м туре в матче с московским «Спартаком» (0:3).