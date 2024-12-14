Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Деменко: Мурада Мусаева много критиковали, но мне очень нравится его работа

Максим Деменко: Мурада Мусаева много критиковали, но мне очень нравится его работа
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Максим Деменко отметил работу главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Я за первую часть сезона РПЛ выделил бы Мурада Мусаева. Он пришёл в тот момент, когда «Краснодар» боролся за чемпионство. Можно сказать, что именно благодаря «быкам» «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Затем Мусаева очень много критиковали. Но мне очень нравится его работа», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мусаев возглавил «Краснодар» весной 2024 года. После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место, набрав 39 очков и опережая идущий на второй строчке «Зенит» по дополнительным показателям. «Быки» одержали 11 побед, шесть раз сыграли вничью и один раз потерпели поражение. Уступил «Краснодар» лишь в 17-м туре в матче с московским «Спартаком» (0:3).

Материалы по теме
Деменко: Слишкович не проигрывал в «Спартаке», но не справился в «Оренбурге»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android