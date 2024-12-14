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Дмитрий Хомуха: в победе Файзуллаева есть заслуга ЦСКА, который раскрыл его

Дмитрий Хомуха: в победе Файзуллаева есть заслуга ЦСКА, который раскрыл его
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал признание хавбека армейцев Аббосбека Файзуллаева игроком года в Узбекистане.

«Победа Файзуллаева в номинации «Лучший игрок года» в Узбекистане говорит о том, что он очень хорошо себя проявляет на уровне сборной, а также неплохо выглядел на Олимпиаде и играет в хорошем чемпионате. Несомненно, в этой победе есть заслуга ЦСКА, который раскрыл его. Файзуллаев в России заявил о себе очень ярко.

Аббосу важно завершить чемпионат на хорошей ноте и проявить свои лучшие качества. Тогда, возможно, появятся предложения из Европы. Зимой вряд ли он покинет ЦСКА. Но если клубу будет сделано очень хорошее предложение, которое устроит армейцев, этот переход может произойти. Но мне кажется, что он покинет команду летом после завершения сезона», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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