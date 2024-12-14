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Деметрадзе — о Кавелашвили: хорошо, что президентом Грузии стал бывший футболист

Деметрадзе — о Кавелашвили: хорошо, что президентом Грузии стал бывший футболист
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Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе прокомментировал избрание на пост президента своей страны Михаила Кавелашвили, с которым в своё время вместе выступал за владикавказскую «Аланию».

«Грузия выбрала президента-футболиста. Кавелашвили — очень порядочный, справедливый и хороший парень. Когда все играют в футбол, никто не знает, кто кем будет в будущем по профессии. Хорошо, что президентом Грузии стал бывший футболист, который играл в Швейцарии, «Алании» и «Манчестер Сити». Мы очень рады и будем болеть за него», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Михаилу Кавелашвили 53 года. Помимо родной Грузии, значительную часть своей карьеры он провёл в различных швейцарских клубах, за которые выступал на позиции нападающего. С 1996 по 1999 год он играл в Англии за «Манчестер Сити».

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