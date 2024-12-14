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Тухель рассказал о своих ближайших планах на посту главного тренера сборной Англии

Тухель рассказал о своих ближайших планах на посту главного тренера сборной Англии
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Немецкий тренер Томас Тухель, который с 1 января 2025 года официально начнёт выполнять свои обязанности на посту главного тренера сборной Англии, рассказал о ближайших планах на новом месте работы.

«Посмотреть матчи в прямом эфире, а затем связаться с игроками и посетить парк Святого Георгия, чтобы прочувствовать место, создать атмосферу и познакомиться со всеми людьми, которые там работают и делают это с энтузиазмом ради одной цели.

Поэтому я рад, более чем рад приступить к работе в январе.

Насколько регулярно планирую посещать парк Святого Георгия? О, очень регулярно. Я имею в виду, что это наш дом, это наша база. Так что я буду там. В противном случае мы не сможем создать необходимую атмосферу на протяжении тех 18 или 20 месяцев, которые нам предстоит провести вместе. Так что это будет для меня вполне обычным домом. И я рад, что у нас отличная инфраструктура, и мы будем ею пользоваться», — сказал Тухель в интервью talkSPORT.

Напомним, 51-летний Тухель сменил Ли Карсли, который временно руководил «тремя львами» после ухода Гарета Саутгейта летом.

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