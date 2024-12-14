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Ирисметов: победа Файзуллаева — заслуженная, пора покорять Европу

Ирисметов: победа Файзуллаева — заслуженная, пора покорять Европу
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Бывший нападающий «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов прокомментировал признание хавбека ЦСКА Аббосбека Файзуллаева футболистом года в Узбекистане.

«Аббос уже два года играет на уровне, награда — заслуженная. Есть у нас еще Абдукодир Хусанов, который выступает в «Лансе». Жалко, что нельзя сразу двоим выдать эту награду. Понятно, что атакующие игроки чаще получают подобное признание. Они оба молодые, так что в ближайшие годы будут между собой разыгрывать звание лучшего футболиста страны.

Что касается Аббоса, он уже влияет на результат в ЦСКА, вносит огромный вклад в победы, особенно если у команды не идёт игра. Наверное, пришло время двигаться дальше, покорять Европу», — приводит слова Ирисметова «ВсеПроСпорт».

Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации, по данным аналитического сервиса Transfermarkt, составила € 500 тыс. Сейчас сервис оценивает трансферную стоимость игрока в € 8 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Файзуллаев входит в сферу интересов «Монако». Французский клуб уже однажды купил полузащитника из ЦСКА — это был Александр Головин, который выступает за монегасков по сей день.

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