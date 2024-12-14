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Роналду и Неймар не вошли в топ-10 самых дорогих футболистов Саудовской Про-лиги

Роналду и Неймар не вошли в топ-10 самых дорогих футболистов Саудовской Про-лиги
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Известный портал Transfermarkt представил десятку футболистов чемпионата Саудовской Аравии с самой высокой рыночной стоимостью.

Так, наиболее дорогим игроком Про-лиги на сегодняшний день является полузащитник «Аль-Иттихада» Мусса Диаби, чья рыночная стоимость оценивается в € 35 млн. Далее идут Мохамед Симакан («Аль-Наср», € 28 млн), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», € 28 млн), Айван Тони («Аль-Ахли», € 28 млн), Малком («Аль-Хиляль», € 25 млн), Александр Митрович («Аль-Хиляль», € 25 млн), Габриэль Вейга («Аль-Ахли», € 23 млн), Маркос Леонардо («Аль-Хиляль», € 20 млн), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», € 20 млн), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли», € 18 млн).

Примечательно, что в топ-10 не попали две главных звезды лиги — Криштиану Роналду из «Аль-Насра» и Неймар из «Аль-Хиляля». Ранее сообщалось, что рыночная стоимость последнего сократилась на 50% и составляет лишь € 15 млн из-за того, что бо́льшую часть сезона футболист восстанавливался от серьёзной травмы.

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