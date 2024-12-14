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Деменко: про «Спартак» забыли после поражений, но сейчас команда борется за чемпионство

Деменко: про «Спартак» забыли после поражений, но сейчас команда борется за чемпионство
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Бывший футболист Максим Деменко прокомментировал игру «Спартака» в конце первой части сезона РПЛ.

«Меня удивила победная серия «Спартака» после нестабильного отрезка. Про «Спартак» забыли после поражений и неудачных результатов. Все переключились на «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Возможно, это пошло на руку красно-белым, ведь команда продемонстрировала хороший отрезок. А самое главное — команда выиграла у прямых конкурентов. Теперь же все заговорили, что «Спартак» возвращается. Сейчас отрыв до первого места всего два очка, поэтому красно-белых можно назвать претендентом в борьбе за чемпионство, хотя в это никто не верил», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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