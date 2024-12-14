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Деметрадзе: «Спартак» — флагман российского футбола, команда должна находиться в тройке

Деметрадзе: «Спартак» — флагман российского футбола, команда должна находиться в тройке
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Бывший футболист Георгий Деметрадзе поделился мнением об игре «Спартака» в первой части сезоне РПЛ.

«Спартак» — флагман российского футбола. Эта команда должна находиться в первой тройке, однако клуб не очень уверенно начал сезон. Думаю, красно-белые прибавят уже в весенней части чемпионата России», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8 очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

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