Шикунов: РПЛ не заслуживает перепадов, которые происходят с «Химками» и «Крыльями Советов»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов выразил надежду, что последние скандалы в «Химках» и «Крыльях Советов» не получат дальнейшего продолжения.

«Неприятно прекращение любого российского футбольного клуба. Это наш имидж, а также лицо РПЛ и футбола. Это всем неприятно, начиная от болельщиков и заканчивая футболистами, для которых это катастрофа. Дай бог, чтобы в «Химках» быстро разобрались и не было снятия. Ведь для РПЛ это нехорошо.

Мне бы хотелось, чтобы «Химки» выкарабкались, и всё было нормально. Не хочется грязи в российском футболе, у нас её хватает. Мы веселимся из-за этого. Чемпионат России точно не заслуживает тех перепадов, которые происходят с «Химками» и «Крыльями Советов». Хочется, чтобы всё устаканилось, и весной начинали чемпионат с таким же составом клубов», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.