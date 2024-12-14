В «Бетисе» прокомментировали информацию об интересе к игроку «Локомотива» Тикнизяну

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо отреагировал на информацию об интересе испанского клуба к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

— Тикнизян есть в шорт-листе вашего клуба?

— Мы никого не ищем на позицию левого защитника. Потому это неправда, что мы заинтересованы в подписании этого игрока, — приводит слова Фахардо Sport24.

Тикнизяну 25 лет, он выступает на позиции левого защитника и полузащитника. В нынешнем сезоне армянский футболист провёл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока «Локомотива» в € 6,5 млн.