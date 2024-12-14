«Спартак» — худший клуб РПЛ по трансферному балансу с 2015 года — CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте представил рейтинг клубов по трансферному балансу. «Спартак» стал худшим клубом РПЛ по этому показателю. Он занимает 33-е место в списке с отрицательным балансом в размере минус € 68 млн. Соседние места со «Спартаком» занимают «Ньюкасл» и «Марсель».

«Краснодар» и «Зенит» имеют отрицательный баланс в размере минус € 61 млн. «Локомотив» включён в рейтинг с показателем минус € 43 млн.

Отмечается, что продажа воспитанников при составлении рейтинга не учитывалась.

«Спартак» одержал четыре крупные победы подряд в Российской Премьер-Лиге в четырёх заключительных матчах первой части сезона, таким образом повторив рекорд чемпионата России.