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Томас Тухель рассказал, в какой футбол будет играть при нём сборная Англии

Томас Тухель рассказал, в какой футбол будет играть при нём сборная Англии
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Немецкий тренер Томас Тухель, который с 1 января 2025 года официально начнёт выполнять свои обязанности на посту главного тренера сборной Англии, рассказал, какую игру хочет привить «трём львам».

«Надеюсь, что она будет авантюрной. Надеюсь, мы будем играть в атакующий футбол, и футболисты будут раскрываться», — сказал Тухель в интервью talkSPORT.

Напомним, 51-летний Тухель сменил Ли Карсли, который временно руководил сборной Англии после ухода предыдущего главного тренера Гарета Саутгейта летом.

Ранее англичане узнали своих соперников по квалификации чемпионата мира — 2026. Команда Тухеля угодила в группу K, где сыграет с Сербией, Албанией, Латвией и Андоррой. Отборочный турнир пройдёт с марта по ноябрь.

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