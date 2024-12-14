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Первый тренер Файзуллаева: Аббоса заслуженно признали лучшим игроком года в Узбекистане

Первый тренер Файзуллаева: Аббоса заслуженно признали лучшим игроком года в Узбекистане
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Дмитрий Ан, первый тренер вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, прокомментировал признание своего воспитанника игроком 2024 года в Узбекистане.

— Конечно, Аббоса заслуженно признали лучшим игроком года в Узбекистане. Я очень рад и горд. В 2024 году у него был отличный подъём в карьере. Он получил заслуженную номинацию.

— В чём Файзуллаеву нужно прибавлять?
— Хотелось бы видеть больше завершения. Хочется, чтобы Аббос больше завершал на последних стадиях атаки. Должны быть опасные удары, — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Файзуллаев провёл 16 матчей за армейцев, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Также на его счету семь матчей и один гол в рамках Фонбет Кубка России.

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