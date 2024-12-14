Колодин: Батраков в порядке, но ему надо не потухнуть после первого сезона

Бывший футболист Денис Колодин оценил уровень молодых игроков в московском «Локомотиве».

«Там все разрекламированные. Возьмите того же Батракова. Он в порядке, но ему сейчас главное — держать уровень. Надо не потухнуть после первого сезона. В клубе играли и играют молодые чертановские пацаны. Это класс. Половина самарские, половина — чертановские. У них многое получается, и это круто. Дай бог им здоровья», — приводит слова Колодина Metaratings.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.