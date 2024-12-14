ЭСК: арбитр Москалёв верно отменил два гола «Зенита» в матче РПЛ с «Акроном»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила спорные эпизоды в матче 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Акроном» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» на 69-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока команды «Зенит» №17 Андрея Мостового в атакующей фазе его команды, предшествующей взятию ворот команды «Акрон», по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как игрок сделал очевидное движение в направлении мяча, и после контакта мяча с рукой мяч остался под контролем этого же игрока, который получил незаслуженное преимущество.

В связи с тем, что последующая атака команды «Зенит» после данного инцидента остаётся перспективной и мяч не переходил во владение команды соперника до взятия ворот, VAR при проверке взятия ворот правильно оценил, что игра рукой произошла в атакующей фазе команды «Зенит».

По этой причине комиссия единогласно поддерживает вмешательство VAR, пригласившего судью к монитору, и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот и назначение штрафного удара в пользу команды «Акрон» за игру рукой представителем команды соперника в данной ситуации.

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» на 90+8-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, контакт мяча с рукой игрока команды «Зенит» №27 Нино в атакующей фазе его команды, предшествующей взятию ворот, является наказуемым.

Данный контакт с рукой произошёл после попадания мяча в лицо Нино, что не являлось умышленной игрой в мяч, и последующего отскока от его партнёра по команде. Рука Нино была неестественно отставлена от тела, а мяч после контакта с рукой незамедлительно остался под контролем этого же игрока.

По этой причине комиссия единогласно поддерживают решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Акрон» за игру рукой в данной игровой ситуации.

Это решение соответствует концепции игры рукой со стороны атакующих игроков в штрафной площади команды соперников, согласно которой контакт мяча с рукой нападающего, находящейся в наказуемом положении, после которого мяч остаётся под контролем этого же игрока, рекомендуется считать наказуемым, так как у атакующей команды не должно быть дополнительного незаслуженного преимущества для взятия ворот», — говорится в сообщении ЭСК.