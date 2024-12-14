Тарханов: Угальде был незаметен в начале, стал играть хорошо только в последних матчах

Отечественный тренер Александр Тарханов поделился мнением о лучшем игроке первой части сезона РПЛ.

«Батракова можно назвать лучшим футболистом первой части РПЛ. Он был стабилен всю часть сезона. Что касается Угальде, он стал хорошо играть только в последних матчах. Угальде не был заметен в начале сезона. При Абаскале все думали, что Манфреда купили зря. Но одна из задач тренера — сделать из обычного футболиста суперигрока. Абаскаль, наверное, находил Угальде неправильное место, постоянно менял или оставлял в запасе. А Станкович доверил ему в старте, поэтому футболист раскрылся», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.