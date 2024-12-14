Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: Угальде был незаметен в начале, стал играть хорошо только в последних матчах

Тарханов: Угальде был незаметен в начале, стал играть хорошо только в последних матчах
Комментарии

Отечественный тренер Александр Тарханов поделился мнением о лучшем игроке первой части сезона РПЛ.

«Батракова можно назвать лучшим футболистом первой части РПЛ. Он был стабилен всю часть сезона. Что касается Угальде, он стал хорошо играть только в последних матчах. Угальде не был заметен в начале сезона. При Абаскале все думали, что Манфреда купили зря. Но одна из задач тренера — сделать из обычного футболиста суперигрока. Абаскаль, наверное, находил Угальде неправильное место, постоянно менял или оставлял в запасе. А Станкович доверил ему в старте, поэтому футболист раскрылся», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» — худший клуб РПЛ по трансферному балансу с 2015 года — CIES
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android