Клубы Бундеслиги заинтересованы в форварде «Реала» Эндрике — Relevo

Представители бразильского нападающего мадридского «Реала» Эндрика контактировали с рядом неназванных клубов немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, агенты бразильца поддерживали контакты с немецкими клубами, однако все они получили один и тот же ответ: Эндрик останется в «Реале» до июня. Сообщается, что 18-летний футболист намерен добиться прогресса в «Королевском клубе» и убедить главного тренера Карло Анчелотти.

Тем не менее отмечается, что заинтересованные в форварде клубы не оставляют надежд заполучить его и отложили этот вопрос до июля, параллельно наблюдая за развитием ситуации.

В нынешнем сезоне Эндрик появился на поле в 11 матчах Ла Лиги, в которых забил один гол. Также на его счету три игры и один забитый мяч в рамках Лиги чемпионов.