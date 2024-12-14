Винисиус после матча с «Аталантой» в ЛЧ напомнил о своём обещании выиграть «Золотой мяч»
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2) напомнил о своём обещании выиграть в будущем «Золотой мяч».
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10' 1:1 Де Кетеларе – 45+2' 1:2 Винисиус Жуниор – 56' 1:3 Беллингем – 59' 2:3 Лукман – 65'
После того как стало известно, что обладателем «Золотого мяча» стал игрок «Манчестер Сити» Родри, Винисиус отреагировал следующим образом: «Я сделаю это ещё 10 раз. Они не готовы».
После игры с «Аталантой», где Винисиус забил гол и отдал результативную передачу, он написал «в 10 раз больше».
Мадридский «Реал» принял решение проигнорировать церемонию вручения награды «Золотой мяч» — 2024, когда незадолго до мероприятия узнал, что награду получит Родри, а не Винисиус.
Ранее сообщалось о том, что Винисиус может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
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