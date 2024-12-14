Винисиус после матча с «Аталантой» в ЛЧ напомнил о своём обещании выиграть «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2) напомнил о своём обещании выиграть в будущем «Золотой мяч».

После того как стало известно, что обладателем «Золотого мяча» стал игрок «Манчестер Сити» Родри, Винисиус отреагировал следующим образом: «Я сделаю это ещё 10 раз. Они не готовы».

После игры с «Аталантой», где Винисиус забил гол и отдал результативную передачу, он написал «в 10 раз больше».

Мадридский «Реал» принял решение проигнорировать церемонию вручения награды «Золотой мяч» — 2024, когда незадолго до мероприятия узнал, что награду получит Родри, а не Винисиус.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.