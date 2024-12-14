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Омари Тетрадзе: желаю, чтобы Кавелашвили принёс только пользу Грузии и его народу

Омари Тетрадзе: желаю, чтобы Кавелашвили принёс только пользу Грузии и его народу
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Бывший футболист Омари Тетрадзе прокомментировал новость о том, что экс-футболист Михаил Кавелашвили стал президентом Грузии. Тетрадзе и Кавелашвили вместе играли за владикавказский «Спартак».

«Кавелашвили был достаточно квалифицированным футболистом. Мы вместе с ним играли. Он внёс свою лепту в развитие советско-грузинского футбола и клуба «Алания». Сейчас он стал президентом Грузии. Михаил уже давно работает в правительстве, где был депутатом и проявил себя с хорошей стороны. Поэтому не зря его выбрали президентом. Я желаю ему, чтобы он на этой должности, где очень высокая ответственность, принёс только пользу Грузии и его народу. Мы со своей стороны будем поддерживать, как сможем», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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