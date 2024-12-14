Тетрадзе: футболисты «Зенита» переоценивают свои возможности и недооценивают соперника

Бывший тренер «Химок» и «Енисея» Омари Тетрадзе высказался об игре и результатах «Зенита» в этом сезоне.

«Два домашних поражения «Зенита» являются неожиданными. Питерская команда в этом сезоне выступает, мягко говоря, неуверенно. «Зенит» проиграл в матче с «Акроном», где никак не должен был терять очки. Это говорит о том, что есть команды, помимо «Зенита», которые показывают свои зубы. Поэтому и чемпионат России непредсказуем.

Если смотреть на «Зенит» по подбору футболистов, это одна из лучших российских команд. Видимо, где-то игроки снимают с себя ответственность, отсюда такой результат. Но мне сложно об этом говорить, ведь нужно находиться внутри команды. Я знаю точно, если ты не будешь выкладываться на все 100%, результата не будет. Наверное, футболисты «Зенита» переоценивают свои возможности и недооценивают соперника», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.