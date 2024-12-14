Луис Энрике в октябре продлил контракт с «ПСЖ», но клуб не объявил официально — AS

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в октябре продлил своё соглашение с клубом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Энрике продлил свой контракт, который истекал следующим летом, с клубом сроком на два года. При этом клуб сразу не объявил о продлении, поскольку ждал подходящего момента и планировал сообщить в ноябре, однако трудности «ПСЖ» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов заставили руководство клуба выждать паузу.

Энрике счастлив от пребывания в клубе, но осознаёт, что в случае неудачного выступления в Лиги чемпионов его позиция в клубе, несмотря на продление контракта, может быть под угрозой.