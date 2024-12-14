Голкипер «Пари НН» Медведев рассказал, какое место в РПЛ должна занять команда

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал, какое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги должна занять нижегородская команда по итогам текущего сезона.

— С учётом провального старта сезона и двух разгромных поражений перед зимней паузой от «Ростова» и «Спартака» можно назвать удовлетворительным то, что вы идёте на 12-м месте?

— Ну нет, это неудовлетворительный результат. Для меня точно.

— Что для вас будет удовлетворительным результатом?

— Хорошо будет как минимум в десятке закончить сезон. 12-е место для меня неудовлетворительный результат, — приводит слова Медведева издание «Известия».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).