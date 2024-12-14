Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Пари НН» Медведев рассказал, какое место в РПЛ должна занять команда

Голкипер «Пари НН» Медведев рассказал, какое место в РПЛ должна занять команда
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал, какое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги должна занять нижегородская команда по итогам текущего сезона.

— С учётом провального старта сезона и двух разгромных поражений перед зимней паузой от «Ростова» и «Спартака» можно назвать удовлетворительным то, что вы идёте на 12-м месте?
— Ну нет, это неудовлетворительный результат. Для меня точно.

— Что для вас будет удовлетворительным результатом?
— Хорошо будет как минимум в десятке закончить сезон. 12-е место для меня неудовлетворительный результат, — приводит слова Медведева издание «Известия».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

Материалы по теме
Медведев — об агентах: забери я € 4 млн подъёмными, сейчас бы не играл в футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android