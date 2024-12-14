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Деметрадзе: качественные легионеры «Зенита» пойдут на пользу российскому футболу

Деметрадзе: качественные легионеры «Зенита» пойдут на пользу российскому футболу
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Бывший футболист «Алании» и московского «Локомотива» Георгий Деметрадзе высказался о текущих игровых проблемах «Зенита».

«Зенит» долгие годы становился чемпионом России, а в этом сезоне упорная борьба. Может, у футболистов произошёл некий спад в концовке. Не считаю, что проблема в иностранцах «Зенита». Если есть качественные легионеры, это пойдёт на пользу РПЛ и российскому футболу», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, команда Сергея Семака проиграла два последних матча в РПЛ и ушла на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице с 39 очками, уступая первую строчку «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

Чемпионат России сезона-2024/2025 возобновится 2 марта.

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