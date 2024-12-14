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Видео: Лионелю Месси в Баку подарили красивый ковёр с его изображением

Видео: Лионелю Месси в Баку подарили красивый ковёр с его изображением
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси посетил Баку (Азербайджан), где ему подарили ковёр с его изображением. Месси провёл встречу с болельщиками в Baku Crystal Hall.

Предлагаем вам ознакомиться с видео, на котором изображён сам ковёр, а также процесс его изготовления и вручения Лионелю Месси.

Лионель Месси перешёл в американский «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. До «ПСЖ» Месси играл за «Барселону». На счету аргентинского футболиста за время пребывания в США 39 игр за клуб, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами.

За свою карьеру Лионель Месси завоевал восемь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю.

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