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ЭСК объяснил, почему судья неверно засчитал гол Угальде в матче «Спартак» — «Пари НН»

ЭСК объяснил, почему судья неверно засчитал гол Угальде в матче «Спартак» — «Пари НН»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила спорный эпизод в матче 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород» (3:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Пари НН» на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Спартак» №35 Кристофер Мартинс, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнёром по команде №9 Манфредом Угальде, по мнению всех членов комиссии, мешал играть в мяч вратарю команды «Пари НН» №30 Никите Медведеву, так как нападающий находился очень близко к вратарю и совершил очевидное действие, которое явно влияло на возможность вратаря играть в мяч.

По этой причине комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Пари НН» за положение вне игры у игрока «Спартака», — говорится в сообщении ЭСК.

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