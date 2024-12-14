Деменко — о Соболеве: у Кассьерры тоже не получалось в первый сезон в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением об игре форварда сине-бело-голубых Александра Соболева, который не забил ни одного гола в нынешнем сезоне РПЛ.

«Думаю, критика в адрес Соболева оправданна. Я очень хорошо отношусь ко всем футболистам. Но у Соболева был очень тяжёлый момент перехода в «Зенит», и Александр всё понимал. Ему нужно было дополнительно работать над собой, ведь он не проходил сборы с «Зенитом». Но его ни в коем случае нельзя осуждать. Он неплохой футболист, который ещё принесёт пользу. Соболев это доказал в «Спартаке», но ему нужно вписаться в питерскую команду.

У нас есть пример Кассьерры, у которого не было скандального перехода и интриги, но и у него не получалось в первый сезон в «Зените». Уже на следующий сезон мы все увидели другого Кассьерру. Все начали говорить, что это удачная покупка. Поэтому Соболеву нужно дать время, а уже потом характеризовать его. Он в любом случае старается, но этого не хватает», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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