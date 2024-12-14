Хомуха: у Мурада Мусаева не очень хорошо получалось, но по ходу сезона он проявил себя

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Все команды РПЛ действовали нестабильно в этом сезоне. Поначалу у Мурада Мусаева не очень хорошо получалось, но по ходу сезона он проявил себя. В итоге у «Краснодара» первое место после первой части, поэтому Мусаев — лучший тренер на данный момент», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мусаев возглавил «Краснодар» весной 2024 года. После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место, набрав 39 очков и опережая идущий на второй строчке «Зенит» по дополнительным показателям. «Быки» одержали 11 побед, шесть раз сыграли вничью и один раз проиграли. Поражение «Краснодар» потерпел лишь в 17-м туре в игре с московским «Спартаком» (0:3).