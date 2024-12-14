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Килиан Мбаппе второй раз подряд признан лучшим французским игроком сезона

Килиан Мбаппе второй раз подряд признан лучшим французским игроком сезона
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе второй раз подряд был признан лучшим французским игроком сезона по версии издания France Football. 25-летний футболист получил эту награду за минувший сезон.

Второе место в голосовании занял центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба. Замкнул тройку лидеров вратарь «Милана» Мик Меньян. В голосовании принимали участие главный редактор France Football, а также победители предыдущих лет.

В общей сложности 25-летний нападающий четыре раза завоёвывал эту награду.

В минувшем сезоне Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». Он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами.

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