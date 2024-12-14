«Реймс» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 23:00

Сегодня, 14 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Реймс» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Ромен Лиссорг. Стартовый свисток судьи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реймс» занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 14 матчей. «Монако» располагается на третьей строчке, заработав 29 очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ» (34).