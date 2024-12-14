Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: Угальде не было видно в начале сезона, по стабильности Батраков лучше

Шикунов: Угальде не было видно в начале сезона, по стабильности Батраков лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов объяснил свой выбор лучшего футболиста первой части Российской Премьер-Лиги.

«У меня два варианта в голове, которых можно назвать лучшими футболистами первой части РПЛ. Это Батраков и Угальде. Отдам предпочтение Батракову, потому что это наш русский молодой парень. Угальде же начал играть ближе к концу, в начале его не было видно. А по стабильности Батраков лучше», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Манфред Угальде в текущем сезоне провёл за московский «Спартак» 22 матча, в которых забил 16 мячей и отдал две голевые передачи. Алексей Батраков отыграл 23 матча во всех турнирах за клуб, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Материалы по теме
Шикунов: РПЛ не заслуживает перепадов, которые происходят с «Химками» и «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android