Шикунов: Угальде не было видно в начале сезона, по стабильности Батраков лучше

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов объяснил свой выбор лучшего футболиста первой части Российской Премьер-Лиги.

«У меня два варианта в голове, которых можно назвать лучшими футболистами первой части РПЛ. Это Батраков и Угальде. Отдам предпочтение Батракову, потому что это наш русский молодой парень. Угальде же начал играть ближе к концу, в начале его не было видно. А по стабильности Батраков лучше», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Манфред Угальде в текущем сезоне провёл за московский «Спартак» 22 матча, в которых забил 16 мячей и отдал две голевые передачи. Алексей Батраков отыграл 23 матча во всех турнирах за клуб, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.