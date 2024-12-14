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«Решения судей должны быть одинаковыми». Флик — о своей двухматчевой дисквалификации

«Решения судей должны быть одинаковыми». Флик — о своей двухматчевой дисквалификации
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался относительно своей двухматчевой дисквалификации, которую он получил за споры с арбитром в игре 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (2:2).

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 39'     1:1 Ло Чельсо – 68'     1:2 Ф. Торрес – 82'     2:2 Диао – 90+4'    

«Когда судья принимает решение, мы не можем его изменить. Нужно принять это, поэтому и мне нужно принять красную карточку. Это неприятно, но здесь другая лига, к которой я не привык. Мне необходимо немного поработать над своим поведением. Просто хочу, чтобы судьи принимали одинаковые решения во всех матчах. Пусть судьи свистят всем одинаково. Не только «Барсе». Команда проделывает отличную работу, не жалуется, не сваливает вину на судей. Мы люди, все совершаем ошибки», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, Флик начал спорить с судьёй матча Алехандро Руисом после того, как за фол полузащитника Френки де Йонга на нападающем Виторе Роке был назначен пенальти в ворота сине-гранатовых. В отчёте арбитра зафиксировано, что Флик был удалён «за то, что вышел из технической зоны, кричал, жестикулировал, протестуя против одного из моих решений».

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