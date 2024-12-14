Президент «Динамо» Мх Гаджиев высказался о слухах о желании арендовать Зорина у «Спартака»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о желании клуба арендовать полузащитника «Спартака» Даниила Зорина.

«Похоже, СМИ, которое это написало, знает больше президента «Динамо» Махачкала. Но ничего невозможного нет. Может быть 30 предварительных разговоров, но реализоваться только один проект. Вся предварительная работа по тому или иному игроку мне не нужна. Когда наступает заключительный этап, тогда информация приходит ко мне. Пока информации по Зорину у меня нет», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее о желании махачкалинского «Динамо» арендовать Зорина у «Спартака» сообщил Metaratings.

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