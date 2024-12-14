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Тетрадзе — о «Химках»: когда в клубе нет хозяина, страшно, что будет с командой завтра

Тетрадзе — о «Химках»: когда в клубе нет хозяина, страшно, что будет с командой завтра
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Бывший тренер «Химок» Омари Тетрадзе прокомментировал домашний арест инвестора клуба Туфана Садыгова.

«Думаю, в «Химках» всё наладится и Туфан Садыгов вернётся в строй. На это есть надежда. Садыгов многое сделал для команды, и за это ему нужно сказать спасибо. По моим данным, Садыгов достаточно неплохо руководил «Химками»: уделял внимание и создавал комфорт.

Но я знаю одно, что задержание Садыгова ни к чему хорошему не приведёт. Когда внутри клуба нет хозяина, будет неопределённость, как лебедь, рак и щука. Самое страшное, что будет с командой завтра. Чем быстрее там определятся с руководством, тем будет лучше для «Химок», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее Садыгов находился под домашним арестом. Отмечалось, что в ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

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