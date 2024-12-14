Деметрадзе: для «Зенита» важно, чтобы «Краснодар» не так сильно оторвался

Бывший нападающий «Алании» и московского «Локомотива» Георгий Деметрадзе поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне РПЛ больше интриги — «Зенит» не так сильно оторвался вперёд, как в прошлых годах. Будет очень упорная борьба, но мне кажется, что «Зенит» играет в более классный футбол и станет чемпионом. Хоть «Краснодар» ушёл на зимнюю паузу на первом месте, «Зенит» всё равно передавит. Важно, чтобы «Краснодар» не так сильно оторвался вперёд», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части сезона РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и занимает первое место. «Зенит» также заработал 39 очков, но располагается на второй строчке.

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