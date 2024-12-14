Колосков: от РПЛ впечатление посредственное, всё на среднем уровне

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о первой части нынешнего сезона чемпионата России.

«К сожалению, ни одна команда не стала открытием или сюрпризом. Мы всегда ждём сенсаций, новых футбольных звёзд, но не в этот раз. Не скажу, что совсем всё блекло, были неплохие матчи, но впечатление посредственное. Никого не хочу обижать, но это моё мнение.

«Локомотив» не удивил. Были отдельные неплохие и вдохновенные игры, но в основном всё на среднем уровне. ЦСКА укреплялся сильно, но нет. «Динамо» — нет, хоть и играют в красивый футбол. В последних трёх турах «Ростов» хорошо выглядел, на них приятно было смотреть. В основном РПЛ — это борьба, борьба и ещё раз борьба», — приводит слова Колоскова Legalbet.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке, «Локомотив» (35) — на пятой, ЦСКА (31) — на шестой, «Ростов» (26) — на седьмой.

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