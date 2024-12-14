Хулен Лопетеги рассказал о состоянии Майкла Антонио после аварии

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Хулен Лопетеги прокомментировал состояние нападающего клуба Майкла Антонио после аварии, произошедшей 7 декабря 2024 года.

«Самое главное, что он жив, это хорошо. Он сломал бедренную кость, но он точно восстановится. Несмотря на то что мы недовольны потерей одного очень важного для нас игрока, мы счастливы, потому что он будет готов. Теперь он силён, он наверняка восстановится в следующем месяце и будет готов вернуться на поле. Сначала нужно быть мужчиной, а затем уже игроком», — приводит слова Лопетеги Daily Mail.

В текущем сезоне Майкл Антонио провёл за клуб 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.