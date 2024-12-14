Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов МЛС по версии Transfermarkt
Российский атакующий полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук занял 10-е место в рейтинге самых дорогих футболистов МЛС по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt. 29-летний хавбек оценивается в € 10 млн.
Топ-10 самых дорогих футболистов МЛС по версии Transfermarkt:
- Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — € 20 млн.
- Лионель Месси («Интер Майами») — € 20 млн.
- Кучо Эрнандес («Коламбус Крю») — € 18 млн.
- Факундо Торрес («Орландо Сити») — € 14 млн.
- Эвандер («Портленд Тимберс») — € 14 млн.
- Диего Гомес («Интер Майами») — € 12 млн.
- Габриэл Пек («Лос-Анджелес Гэлакси») — € 12 млн.
- Матеуш Богуш («Лос-Анджелес») — € 10 млн.
- Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес Гэлакси») — € 10 млн.
- Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») — € 10 млн.
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