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Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов МЛС по версии Transfermarkt

Миранчук вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов МЛС по версии Transfermarkt
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Российский атакующий полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук занял 10-е место в рейтинге самых дорогих футболистов МЛС по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt. 29-летний хавбек оценивается в € 10 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов МЛС по версии Transfermarkt:

  1. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — € 20 млн.
  2. Лионель Месси («Интер Майами») — € 20 млн.
  3. Кучо Эрнандес («Коламбус Крю») — € 18 млн.
  4. Факундо Торрес («Орландо Сити») — € 14 млн.
  5. Эвандер («Портленд Тимберс») — € 14 млн.
  6. Диего Гомес («Интер Майами») — € 12 млн.
  7. Габриэл Пек («Лос-Анджелес Гэлакси») — € 12 млн.
  8. Матеуш Богуш («Лос-Анджелес») — € 10 млн.
  9. Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес Гэлакси») — € 10 млн.
  10. Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») — € 10 млн.
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