Терёхин назвал лучшего футболиста «Динамо» в первой части сезона

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о том, кто был лучшим футболистом бело-голубых в первой части нынешнего сезона.

«Трудно выделить лучшего футболиста «Динамо» в первой части сезона. Команда ровная, но назову Нгамалё. Он способен играть на всех позициях и везде приносит пользу. В последнем туре его перевели в атаку, он сразу голевой пас Тюкавину отдал, и игра с «Химками» закончилась. Ключевой игрок. Главная фишка Нгамалё — универсальность», — приводит слова Терёхина Legalbet.

В нынешнем сезоне камерунский нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Нгамалё перешёл в «Динамо» из швейцарского «Янг Бойз» осенью 2022 года. Всего за этот период он сыграл 74 матча во всех соревнованиях, где забил 14 голов и сделал 13 ассистов.

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