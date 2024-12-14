Деменко: если бы не травма Глушенкова, можно было бы его называть лучшим игроком РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко объяснил свой выбор лучшего футболиста первой части Российской Премьер-Лиги.

«В первой части РПЛ мне очень понравился Батраков. Российский мальчишка, который быстро спрогрессировал, — он сыграл 18 матчей в старте. Но если бы не травма Глушенкова, можно было бы его называть лучшим. Однако Батраков на протяжении 18 игр проявлял лидерские качества и попал в сборную России, а также мы постоянно говорим о нём», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Максим Глушенков провёл за санкт-петербургский «Зенит» 14 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. Алексей Батраков отыграл 23 матча во всех турнирах за «Локомотив», в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.