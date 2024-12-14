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Александр Шикунов: критика Соболева неоднозначна, весной увидим его совсем другим

Александр Шикунов: критика Соболева неоднозначна, весной увидим его совсем другим
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о критике в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева, не забившего ни одного гола в нынешнем сезоне РПЛ.

«Критика Соболева неоднозначна — он пропустил весь июль и август. Футболист с его данными должен быть постоянно в тонусе, ведь это большая машина. А потом состоялся тяжёлый переход в «Зенит», где не так просто. У него была великолепная форма, но не было тонуса и игровой практики. Другие футболисты «Зенита» играют и на ходу, а он только входил. Поэтому зимняя пауза то, что сейчас ему надо. Мы знаем его возможности — он наберёт форму. Думаю, весной мы увидим совсем другого Соболева», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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